Falcone, Colombo e Gallo tris giallorosso in azzurro

Buone notizie in casa Lecce: è arrivata una lieta novità per due calciatori giallorossi. Lorenzo Colombo e Antonino Gallo, sono stati convocati in Nazionale Under 21, dal Commissario Tecnico Paolo Nicolato, in occasione delle gare amichevoli Serbia – Italia del 24/03 e Italia – Ucraina del 27/03.

Infine l’U.S. Lecce ha comunicato che il calciatore Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, in occasione delle gare Italia – Inghilterra (23/03), Malta – Italia (26/03) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.