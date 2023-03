Una poltrona per sei: a Surbo si apre la bagarre in vista delle elezioni

SURBO – Il conto alla rovescia è già iniziato: il 14 e 15 maggio, pugliesi e salentini torneranno alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Una data che appare lontana ma che è più vicina di quanto si possa immaginare.

Le grandi manovre sono iniziate già da tempo. E ora si sta per entrare nella fase calda. A Surbo, comune commissariato dallo scorso 16 novembre, giorno in cui sono diventate definitive le dimissioni del sindaco Ronny Trio, si registrano diversi sommovimenti interni.

L’ex primo cittadino prova a riordinare le fila e a riorganizzarsi in vista di un possibile ritorno a Palazzo. La sua ricandidatura a sindaco, infatti, viene data per scontata. Nella corsa all’ambita poltrona Trio rischia di ritrovarsi contro una delle sue ex fedelissime, Martina Gentile, assessore nella sua giunta prima del grande strappo.

E’ pronto a gettarsi nuovamente nella mischia anche l’ex amministratore Pasquale Paladini, primario del reparto di Pediatria all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L’ex assessore provinciale Filomena D’Antini, attuale consigliera di parità di Palazzo dei Celestini, è invece al lavoro per realizzare un campo largo, capace di andare oltre al centrodestra, aggregando forze e rappresentanti provenienti anche da altre espressioni politiche.

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro e il Movimento Regione Salento puntato tutto sul Annamaria Corrado, ex vicesindaco nella giunta guidata dal compianto sindaco Fabio Vincenti.

Della partita potrebbe essere anche Nicola Donno, già in corsa alle precedenti elezioni amministrative.

Sei nomi in corsa, dunque, per la poltrona di sindaco. Indiscrezioni, ovviamente, almeno per il momento. Perché la situazione a circa un mese dalla presentazione delle liste, è ancora in divenire.