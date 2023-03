Ricci: “Perché si vuol vedere la marina di Frigole scomparire?”

FRIGOLE- “Levando il piccolo porticciolo “rifugio marino” che ospita all’interno i pescatori e L’UNICA lega navale punto d’attracco da Brindisi a San Foca sarà come affossare la marina e i suoi abitanti”. Lo afferma su dilloatelerama Michelino Ricci responsabile del MRS Marina di FRIGOLE

“E’ già successo con le poste e con tutte le attività del territorio e soprattutto con i lidi balneari. Questa azione porterà altrove centinaia di persone che prima avendo un’ imbarcazione ne approfittavano per passare la stagione estiva villeggiando con le proprie famiglie nella marina…

Per non parlare dei pescatori attraccati lì da UNA VITA con l’unica fonte di reddito per le proprie famiglie. Perché si vuol vedere la marina di FRIGOLE scomparire? Le belle parole della campagna elettorale le hanno già dimenticate?”