Per la “Festa della Donna” 25 lavoratori in nero, denunciato il titolare di una discoteca

SURBO – Blitz della Guardia di Finanza che interrompe i festeggiamenti per la festa della donna in un ristorante/discoteca di Surbo: scoperti 25 lavoratori in nero. In tre percepivano anche il reddito di cittadinanza. Denunciato il titolare.

33 lavoratori in tutto, di questi ben 25 in nero. E’ quanto scoperto dagli agenti della Guardia di Finanza di Lecce nel corso di un’operazione effettuta la sera dell’8 marzo, in occasione della festa della donna, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso. In particolare, le Fiamme Gialle hanno eseguito un controllo all’interno di un ristorante/discoteca di Surbo (LE) è qui che hanno scoperto sui 33 soggetti impegnati nelle diverse mansioni: bodyguard, camerieri, barman, dj, addetti al guardaroba, fotografi, drag queen e lavapiatti, 25 completamente in nero, mentre per 8 la posizione è ancora da verificare.

Uno di questi, extracomunitario di origini indiane, sprovvisto di documenti di riconoscimento, è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per le ipotesi delittuose previste dal Testo Unico sull’Immigrazione. Per questo anche il titolare del locale è stato denunciato per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno.

Non solo, gli accertamenti avviati hanno, consentito di rilevare come 3 lavoratori in nero fossero anche percettori del reddito di cittadinanza , per questo motivo anche per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce oltre alla segnalazione alla Direzione Provinciale dell’INPS per la revoca e la sospensione del beneficio.

Sono in corso ulteriori approfondimenti al fine di accertare il regolare assolvimento degli obblighi ai fini fiscali.