Minori molestati sul bus, indagini chiuse: confermate accuse per autista

SUD SALENTO – Indagini chiuse e accuse confermate per l’autista di bus, un 48enne dell’hinterland di Casarano, accusato di aver molestato minori durante il tragitto per condurli a scuola e nel garage della propria abitazione, lì dove li invitata tramite chat. Nell’avviso di conclusione indagini, la conferma delle ipotesi di reato di cui sarà chiamato a rispondere: violenza sessuale e adescamento di minori. Il 20 gennaio scorso per l’uomo sono scattati i domiciliari, confermati dal Tribunale del Riesame il 25 febbraio scorso. A quest’ultimo l’imputato si era rivolto tramite il suo legale, l’avvocato Fabrizio Mangia. Le indagini, lo ricordiamo, sono partite grazie alle denunce dei genitori delle presunte vittime: ragazzini e ragazzine, tutti di età inferiore ai 18 anni. Il 48enne ha sempre rigettato ogni accusa, dichiarandosi innocente e vittima di un equivoco, “con i ragazzi – ha detto – solo amicizia, gioco e confidenza”. In queste ore il suo legale sta valutando se richiedere un interrogatorio col pubblico ministero Mastroniani per chiarire, ancora una volta, la posizione del suo assistito.