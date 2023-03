LECCE – Il difensore del Lecce Valentin Gendrey è stato convocato in Nazionale Under 21 francese le gare amichevoli Inghilterra U21 – Francia U21, in programma il 25 marzo, e Francia U21 – Spagna

U21, che si disputerà il 28 marzo.

Dopo queste due partite amichevoli il laterale difensivo destro rientrerà in sede e insieme ai compagni di squadra preparerà la partita di Empoli.