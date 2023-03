Indagato per aver occultato il cadavere del padre, sparisce nel nulla

CORIGLIANO D’OTRANTO – Sembra essere sparito nel nulla Roberto Caracciolo, 55enne indagato a piede libero con l’accusa di aver occultato il cadavere del padre 84enne per più di un anno, continuando a riscuoterne la pensione. La tragica scoperta dello scheletro dell’anziano (Antonio Caracciolo), arrotolato in alcune coperte e adagiato su un letto in casa sua stessa, è avvenuta ieri mattina in via San Leonardo a Corigliano d’Otranto.

Adesso del figlio, ascoltato dagli inquirenti e rilasciato a piede libero, non si hanno notizie dalle 19 di ieri pomeriggio. A dare l’allarme per prima è stata la moglie non vedendolo rientrare in casa neanche per la notte. In mattinata la conferma arriva dal suo legale difensore, l’avvocato Fabrizio Ruggeri: “Non mi ha più contattato e risulta irreperibile, abbiamo allertato le Forze dell’Ordine perchè temiamo il peggio”.

La morte dell’84enne sarebbe avvenuta, stando a quanto emerso dalla prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Alberto Tortorella, per cause nauturali. Sul corpo non è stato rilevato infatti alcun segno evidente di possibile attività di violenza.

Indagato, al momento, per occultamento di cadavere è l’unico figlio dell’uomo che in paese ha sempre raccontato che il padre fosse tornato in Svizzera (lì dove in passato aveva lavorato).

Rilievi e indagini sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Maglie e i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce. Il corpo, ormai in fase di scheletrizzazione, è stato trasportato nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti.

E.FIO