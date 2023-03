“For Future”, per un futuro migliore

MAGLIANO- Il progetto For Future è giunto alla fine del suo percorso, con tanto entusiasmo e soddisfazione. Organizzato da Cooperativa Rinascita e finanziato dal dipartimento per le politiche della famiglia del dipartimento del consiglio dei ministri, ha avuto come obiettivo quello di colmare il gap educativo dei ragazzi.

L’intero progetto si è sviluppato nella macroarea appartenente all’Unione dei Comuni Union tre della provincia di Lecce e si è posto come obiettivo primario quello della costruzione di una comunità educante.

Attraverso questo progetto, che ha visto coinvolti diversi istituti scolastici e non solo, è stato promosso il benessere psico fisico di bambini e ragazzi, che sono stati coinvolti in diverse attività, come anche lo sport. For Future, inoltre, ha cercato di dare particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio , in situazioni di povertà e disagi gravi