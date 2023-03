Da Telerama a Canale 5, il talento di Simone strega anche Chiambretti

CUTROFIANO – Il giovanissimo talento Samuele Baglivo, originario di Cutrofiano, paesino di poco più di 9000 anime, nel cuore del Salento, torna a far parlare di sé. Samuele è stato protagonista di diverse apparizioni televisive nelle vesti di cantante, lo ricordiamo anche per la sua partecipazione a In Famiglia su Telerama. Stavolta Samuele ha stregato non solo per le sue doti canore ma per la sua preparazione sul tema “funghi”. Samuele ha appena dieci anni, per molti addetti ai lavori ha un talento innato e proprio questo talento lo ha portato ad essere selezionato da una autrice del nuovissimo format televisivo di Piero Chiambretti “La TV dei 100 e Uno”, in onda in prima serata su Canale 5. Cento bambini tra musicisti, cantanti, filosofi, ballerini, esperti di varie materie, si sono esibiti stupendo e coinvolgendo il pubblico. Samuele nonostante la sua giovanissima età ha sbalordito tutti in primisi Piero Chiambretti, per la sua preparazione in micologia.