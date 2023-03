Movimenti e associazioni: “E’ tempo di un nuovo dialogo per Lecce”

LECCE – Entrano nel vivo gli incontri per dialogare in vista delle prossime elezioni amministrative di Lecce.

Presso il Grand Hotel Tiziano di Lecce c’è stato un incontro al quale hanno partecipato il Movimento Regione Salento, il Movimento Popolare Leccese, il Movimento Nuovo, Voce Nazionale, Futuro Giovanile e Movimento e Libertà.

È stato un tavolo di confronto molto proficuo dal quale è emersa la voglia di civismo e movimentismo e dunque di partecipazione da parte di tutte le sensibilità politiche di estrazione civica e territoriale. È emersa la voglia di novità e l’idea di impegnarsi per il bene comune diventando protagonisti del futuro della città. È nato un progetto nuovo, è nato un “dialogo per Lecce”.

Dunque l’obiettivo comune è quello di avviare un percorso programmatico condiviso da allargare a tutte le forze associative e movimentiste della città che vogliono proporsi per dare il proprio contributo e per creare una valida alternativa all’attuale amministrazione.

Così come abbiamo iniziato a fare oggi riteniamo che quella del dialogo e della condivisione sia la strada giusta per evitare di ricadere negli errori del passato.

Riteniamo che sia necessario e indispensabile che tutti siano disposti a dare in maniera paritetica, onestà e leale il proprio contributo, mettendo da parte eventuali ambizioni personali o di parte. I cittadini leccesi devono sentirsi protagonisti e parte integrante di un nuovo progetto politico. Dunque mettere da parte ogni “io” per dare spazio al “noi” è il primo passo di questo percorso in cui tutti devono essere protagonisti.

Lecce ha bisogno di una nuova visione ottimista e di idee chiare e noi siamo pronti, tutti uniti, per dare il nostro contributo per il solo bene della città.