Morte cerebrale per l’operaio 32enne caduto da una scala. I familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi

BRINDISI – Ha assunto dei risvolti drammatici il banale incidente sul lavoro verificatosi ieri in contrada Palmitella a Mesagne. L’elettricista 32enne, infatti, è caduto da una scala all’interno di uno dei locali di una abitazione in costruzione ed ha sbattuto la testa per terra (nonostante indossasse il caschetto). Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale al Perrino dove i sanitari ieri non disperavano di poterlo salvare. Con il passare delle ore, però, le sue condizioni sono inspiegabilmente peggiorate, fino a indurre i medici ad avviare l’iter per l’accertamento della morte celebrale. Nel frattempo, i suoi familiari hanno autorizzato la donazione di organi e quindi l’esame autptico sarà eseguito già in serata proprio per lasciare poi la possibilità, ai sanitari del Perrino, di eseguire l’espianto.

La vicenda viene seguita dalla Procura della Repubblica che ha acquisito i verbali degli ispettori dello Spesal e degli agenti della polizia locale di Mesagne che si sono recati sul posto. Il tutto, ovviamente, oltre alla cartella clinica.