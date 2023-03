CASARANO – Batosta per il Casarano calcio. La gara col Fasano pareggiata per 1 a 1 ha lasciato il suo strascico.

Il Giudice Sportivo ha multato la società rossoblù con 3mila euro e, inoltre, ha predisposto 2 gare a porte chiuse per le gravi proteste e insulti nei confronti della terna arbitrale per lancio di oggetti in campo.

Dunque il big match con la Cavese del 16 aprile sarà giocato senza pubblico così come quello con il Molfetta del 2 aprile.