Gioco d’azzardo online: la Puglia al quarto posto in Italia

PUGLIA – Presentata oggi al Senato la relazione conclusiva della Commissione bicamerale antimafia sul gioco d’azzardo e il gioco online. Puglia al quarto posto, sono sempre di più le piattaforme per scommettere in rete

A fronte di un utilizzo genericamente minore di internet rispetto alle regioni del Nord, il Sud primeggia in Italia per la percentuale di utenti che aprono un conto online per giocare al casinò. E tra le regioni italiane ad occupare i primi posti nella graduatoria, al quarto posto in classifica e preceduta da Campania (al primo posto), Sicilia e Calabria c’è la Puglia.

I Pugliesi continuano ad avere una grande attrazione verso il gioco online, con le tantissime piattaforme per giocare a poker e blackjack, e scommesse sportive di ogni tipo. Gli incassi per il gioco online in Puglia coprono il 25% del totale. Anche il numero di ore medie trascorse a giocare continua ad aumentare. E l’ipotesi è che la popolarità del gioco online non perderà il suo appeal, anzi lo accrescerà è la più accreditata.

In generale , i dati acquisiti sull’accesso al gioco d’azzardo via web sorprendentemente indicano che la familiarità e l’alfabetizzazione digitale non va di pari passo con la diffusione delle scommesse online, anzi! In base ai dati di quanto è registrato dalla Sogei, “in Campania nell’anno 2020 sono stati attivi oltre 2 milioni e mezzo di conti di gioco online a fronte di 5 milioni e 850mila residenti; in Lombardia, invece, dove la familiarità con internet è di gran lunga più elevata, i conti attivi scendono a 1.556.000 a fronte di una popolazione (circa 10 milioni di abitanti) quasi doppia rispetto a quella campana. Il divario Nord-Sud appare evidente: regioni del Sud – come Campania, Sicilia, Calabria e Puglia – surclassano per conti di gioco le regioni del Nord – come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – che invece sono nettamente territori più avanzati nella digitalizzazione e nella alfabetizzazione digitale”. Anche “con riferimento al giocato pro-capite, si conferma il peso nettamente superiore delle regioni meridionali”.