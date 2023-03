Ciclo dei rifiuti: nasce la nuova società regionale

BRINDISI – Nella sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, nel corso di una conferenza stampa, è stato illustrato il progetto Ager-Aseco per la gestione dei rifiuti. Presenti all’appuntamento il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, la presidente di Ager Puglia Fiorenza Pascazio e il presidente di Aqp Domenico Laforgia. L’ingresso di Ager in Aseco, secondo il presidente Emiliano, produrrà solo effetti positivi con risparmi per i cittadini e benefici per l’ambiente.