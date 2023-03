Tregua fiscale, i commercialisti in soccorso dei contribuenti

LECCE- La tregua fiscale nella legge di bilancio. È questo il titolo del convegno che si è tenuto all’interno dell’hotel Tiziano organizzato dall’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di Lecce. Dopo i saluti istituzionali, il presidente dell’ordine dei dottori commercialisti, Fabio Corvino ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come occasione per confrontarsi a fare chiarezza sulle norme contenute nella legge di bilancio 2023 offrendo l’opportunità ai contribuenti (aziende e privati) di rottamare alcuni ruoli giacenti presso il concessionario della riscossione definendo in via agevolata le liti tributarie pendenti nei vari gradi di giudizio.