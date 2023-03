Lecce Primavera: McJannet in nazionale

LECCE – Edward John McJannet, irlandese, in forza alla Primavera del Lecce, allenata da Coppitelli, è stato convocato in Nazionale Under 19, in occasione delle gare Repubblica d’Irlanda – Slovacchia (22/03), Repubblica d’Irlanda – Estonia (25/03), Repubblica d’Irlanda – Grecia (28/03), valevoli per la Uefa European Under 19 Championship.