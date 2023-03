Ancora furti nelle abitazioni a Lecce. Rubati soldi e orologi di lusso

LECCE – Soldi, collane bracciali anelli e anche orologi di lusso. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. Proseguono i furti in abitazioni nel nord leccese. Diverse le case visitate dai malviventi che sembrano agire a colpo sicuro. Gli ultimi casi riguardano Lecce e Giorgilorio. Proprio qui, i ladri sono riusciti ad entrare in una villetta e dopo aver rovistato e messo a soqquadro gli interni, hanno fatto perdere le proprie tracce portandosi via orologi di lusso, monili e soldi in contanti. Il tutto per un bottino di circa diecimila euro. Un altro episodio si era verificato alla periferia di Lecce poco prima. Un’altra abitazione era stata presa di mira dai ladri, ma in questo caso chi ha agito si è dovuto accontentare di poche centinaia di euro trovate in casa. Due episodi che fanno seguito ai diversi furti denunciati nei giorni scorsi nella cittadina leccese e sui quali si stanno concentrando le indagini della polizia.