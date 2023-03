Lecce, domani la rifinitura

LECCE – Il Lecce ha proseguito la preparazione, in vista del confronto casalingo con il Torino di domenica alle ore 12.30. Allenamento, questa mattina, al Deghi Sport Center. Assente Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento. Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento, mentre Tuia ha svolto un allenamento differenziato. Domani mattina, invece, è in programma la rifinitura al Via del Mare.