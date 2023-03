Fumi sospetti da Colacem, Pagliaro: Arpa e Provincia chiariscano regolarità emissioni

LECCE- Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro: “Subito un report sulla emissione di una densa colonna di fumi dal cementificio Colacem di Galatina, registrata ieri sera. È quello che chiedo all’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale. Per ore si è avvertito un intenso e acre odore di bruciato che ha reso irrespirabile l’aria attorno allo stabilimento. Su questo sito industriale sollecito da tempo un faro di attenzione da parte della Regione, perché ne siano accertati gli impatti su salute e ambiente, in un territorio ad altissimo rischio tumorale. Alla mia interrogazione del settembre 2021, che già chiedeva conto ad Arpa della regolarità delle emissioni, ne seguirà un’altra alla luce di questo ennesimo episodio che mette in allarme la popolazione residente, preoccupata dalla possibile nocività di quei fumi.

Sollecito inoltre la Provincia di Lecce, per quanto si sua competenza, a dare risposte sulla validità dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata a fine 2021 per un anno, e dunque scaduta lo scorso 29 dicembre. C’è ancora una procedura di valutazione di impatto sanitario aperta, e nelle more del completamento di questo procedimento chiedo che sia accertata la regolarità delle autorizzazioni.

Sia fatta dunque piena luce sulla conformità di questo impianto, che da anni è motivo di ansia per la gente di Galatina, dei comuni vicini e di tutto il Salento”.