Confessa abusi sulle nipotine, “allontanatemi da loro”: nonno a processo

NORD SALENTO – Con una lettera scritta di suo pugno aveva confessato di aver toccato intimamente in più occasioni le sue due nipotine: la prima, che all’epoca dei fatti aveva 7 anni, sarebbe stata vittima di abusi tra il 2017 e il 2019. La seconda sarebbe stata molestata nell’estate dello scorso anno, quando aveva 6 anni.

Adesso l’uomo, un 77enne del nord Leccese (il nonno delle due bambine), andrà a processo con rito abbreviato. A decidere, nelle scorse ore, il giudice Sergio Tosi.

Il suo legale, l’avvocato Paolo Spalluto, nel dicembre scorso aveva chiesto che il suo assistito fosse inserito in un programma di giustizia riparativa in un apposito centro antiviolenza. È una possibilità introdotta dalla nuova riforma Cartabia, ma la Legge in questione dovrebbe entrare in vigore il 30 giugno prossimo. Ritenendo pertanto la richiesta precoce, il giudice Tosi ha intanto disposto per il 77enne un processo con rito abbreviato. La prossima udienza è fissata il 16 giugno.

L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime.

Nelle lettera indirizzata lo scorso novembre a quello che è diventato il suo legale difensore, il nonno delle bambine ha ricostruito minuziosamente la vicenda, dando mandato all’avvocato di informare i genitori delle piccole, i carabinieri e la Procura. “Allontanatemi, chiedo scusa, qualcuno deve porre fine a questo incubo” questo il tenore delle sue parole.

Poi l’amara confessione: le molestie sarebbero avvenute quando il nonno restava solo con le due sorelline, mentre le bimbe mangiavano il gelato, saltellavano sul letto, uscivano in giardino insieme all’anziano per raccogliere della frutta.

L’autodenuncia è finita sul tavolo del sostituto procuratore Erika Masetti che a quel punto ha deciso di interrogare l’anziano, dando il là a tutti gli approfondimenti necessari.

Gli episodi riferiti, tramite ascolto protetto, sono stati poi confermati dalle stesse bambine, difese – insieme agli increduli genitori, che hanno subito sporto denuncia – dall’avvocato Roberta Capodieci.

E.FIO