“Giustizia allo sfascio”, i lavoratori scendono in piazza

LECCE – La giustizia è allo sfascio. Il grido d’allarme arriva direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori del ministero della giustizia. Le richieste delle organizzazioni sindacali sono rimaste lettera morta.

A quattro mesi dall’insediamento dei nuovi vertici del Ministero, nonostante le criticità delle Amministrazioni della Giustizia – si legge in una nota – nulla è stato fatto. Il cahier des dolèance è lungo. A cominciare dalla grave carenza degli organici di tutti i dipartimenti.

“Serve un Piano straordinario di assunzioni anche attraverso lo scorrimento della e attuali graduatoria e la stabilizzazione di tutti i precari”. A Lecce la vicenda coinvolgerà altri 200 lavoratori del settore che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti.

Un vero e proprio Sos quello lanciato dalla FP- CISL che denuncia il blocco delle relazioni sindacali con il nuovo Governo e parla di silenzio assordante da parte dei vertici del Ministero.

“Come previsto dal Pnrr – spiega il segretario Gianni Farchi – sono in arrivo funzionari e operatori che verranno assunti con un contratto a tempo determinato, Ma nel giro di due anni l’intero comparto ripiomberà nel baratro”. Alla carenze del personale è legata anche l’attuazione delle procedure di digitalizzazione e smaterializzazione degli atti, previste pure dal Pnrr.

Il sindacato, inoltre, chiede il pagamento del salario accessorio del 2019 al personale in servizio negli archivi notarili e dal 2020 al 2022 a tutti gli altri lavoratori. Ma non solo. Rivendica lo sblocco del contratto integrativo, rimasto al palo perché i tavoli ministeriali non sono stati ancora costituiti. Nel calderone anche altre misure che hanno un unico comune denominatore: migliorare i servizi del settore giustizia.

Venerdì mattina è in programma un sit in a Lecce – come nel resto d’Italia – per lanciare un nuovo appello al Governo.