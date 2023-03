Consorzi di bonifica, Pentassuglia: “No allo scaricabarile”

LECCE – Un chiacchiericcio fine a se stesso. L’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia taglia corto. E prova a stoppare le rimostranze degli agricoltori salentini, stanchi di essere costretti a pagare un nuovo balzello al Consorzio di Bonifica a fonte di servizi quasi nulli.

“Io non ho il potere di eliminare i Consorzi – dice Pentassuglia – Occorre trovare una soluzione tutti assieme, senza uno scaricabarile”.

Altra questione bollente è quella degli indennizzi legati alla Xyella, rimasti impantanati nelle pastoie burocratiche.

“E’ vero ci sono stati ritardi – ha detto in buona sostanza Pentassuglia agli agricoltori della Cia di Lecce – alcuni aspetti del primo decreto ministeriale non sono stati spiegati bene. Ma per poter erogare le risorse occorre essere in regola sia con il Durc e sia con il certificato antimafia. Ad ogni buon conto stiamo accelerando con le erogazioni”.

C’è di più. Pentassuglia prefigura scenari preoccupanti per gli agricoltori della provincia di Lecce. Il decreto – dice – Coprirà solo il 9 per cento dei territori colpiti dalla Xyella. Servono altri 800-900 milioni”