Taranto, “Non sei sola”: la campagna antiviolenza a sostegno delle donne

TARANTO – Parte con un adesivo, da diffondere nei principali luoghi di aggregazione, la campagna di sensibilizzazione lanciata dall’amministrazione Melucci contro la violenza di genere, proprio nella ricorrenza della “Giornata internazionale della donna”.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Luppino, che ha chiamato a raccolta istituzioni, dirigenti scolastici, Asl, Prefettura, università e associazioni, affinché il messaggio di solidarietà e vicinanza verso le donne raggiunga il maggior numero di cittadini.

«Dopo due anni di pandemia abbiamo purtroppo registrato un aumento dei casi di violenza domestica – le parole dell’assessore – per questo abbiamo deciso di dare una “spinta” al servizio di ascolto e segnalazione già avviato dal dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, il numero gratuito 1522. Lo promuoveremo in tutte le realtà, soprattutto nelle scuole, con iniziative mirate, ma già da oggi lanciamo questo adesivo da distribuire ovunque ci siano occasioni di incontro e socialità. Grazie a chi sosterrà questa iniziativa».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il viceprefetto Eufemia Tarsia, il direttore generale dell’Asl di Taranto Gregorio Colacicco, il direttore del Set 118 Mario Balzanelli e la responsabile della “terza missione” per il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi “Aldo Moro” Maria Casola. Tutti hanno portato il loro saluto, in particolare il direttore Colacicco ha sottolineato l’importanza di effettuare, attraverso questi strumenti, una mappatura della deprivazione dei diritti. «L’Asl mette a disposizione di questa iniziativa – ha spiegato – operatori, medici, psicologi. In questi giorni si parla molto di istituire un servizio di psicologia di base: noi siamo già pronti e siamo certi che sarebbe utile a tante donne che sono in difficoltà».

Al termine della conferenza stampa sono stati diffusi i primi adesivi realizzati dall’amministrazione Melucci.