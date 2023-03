Taranto, Concattedrale: celebrati i funerali dell’arcivescovo emerito, Mons. Benigno Papa

TARANTO – Celebrati nel pomeriggio di martedì nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto i funerali dell’arcivescovo emerito della diocesi ionica e vescovo di Taranto dal giugno 1990 al novembre 2011, mons. Benigno Luigi Papa, scomparso nella notte tra domenica e lunedì dopo una lunga malattia. A celebrarli l’arcivescovo metropolita di Taranto mons. Filippo Santoro, accompagnato dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, nel capoluogo ionico per partecipare alla 51esima edizione della Settimana della Fede.

Centinaia i sacerdoti della Diocesi di Taranto e di altre province che hanno partecipato alla esequie, così come il presidente della Conferenza episcopale pugliese, Donato Negro, e i vescovi di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Oltre alla partecipazione di numerosissime autorità ed istituzioni del territorio, sono stati tantissimi i tarantini che hanno voluto dare l’ultimo saluto ad una grande figura del mondo della Chiesa che è stata molto amata e stimata da tutta la comunità di fedeli per la sua testimonianza autentica di dedizione e di amore per questa terra.

L’arcivescovo emerito si è spento a 87 anni. Entrò nell’Ordine dei frati minori cappuccini nel 1950, diventando sacerdote a Bari il 25 marzo 1961.

Di Benigno Papa nell’omelia è stata ricordata la natura di studioso e docente delle Sacre Scritture e la grande dedizione per la preghiera, che occupava il primo posto tra gli impegni della giornata, anche nei periodi più intensi del suo incarico episcopale. “Negli ultimi giorni nel salutarmi non altro faceva che dirmi grazie. Adesso sono io a dirgli grazie dal profondo del cuore. Tutta la nostra arcidiocesi sente il bisogno di dirgli grazie. Mons. Papa – ha concluso l’arcivescovo Mons. Filippo Santoro – ha amato questa Chiesa e quando si ama si offre e si soffre e monsignor Papa fino all’ultimo non si è mai tirato indietro”.