Lecce-Torino a Sacchi di Macerata. Gara in cui il Lecce scenderà in campo con una maglia speciale

LECCE – La gara Lecce-Torino in programma domenica alle ore 12.30, valida per la 26esima giornata del campionato di serie A sarà arbitrata da Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato da Domenico Palermo di Bari e Gamal Mokhtar di Lecco, quarto uomo Daniele Rutella di Enna. In sala video al Var Valerio Marini di Roma 1 e assistente Var Davide Ghersini di Genova.

In occasione della gara col Torino a squadra giallorossa scenderà in campo indossando una maglia storica per celebrare la data del 15 marzo 1908, ricorrenza dei 115 anni del calcio a Lecce. E sarà quella della stagione sportiva 1991/92, annata nella quale l’attuale direttore sportivo Stefano Trinchera, dopo la trafila nel settore giovanile, iniziò a far parte della Prima Squadra.

Di seguito si rendono note tutte le designazioni arbitrali delle gare di serie A che si giocheranno nel prossimo week end:

SPEZIA – INTER Venerdì 10/03 h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – DE MEO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

EMPOLI – UDINESE Sabato 11/03 h. 15.00

COSSO

ROCCA – RASPOLLINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – ATALANTA Sabato 11/03 h. 18.00

COLOMBO

BERTI – COLAROSSI

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – LAZIO Sabato 11/03 h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LECCE- TORINO h. 12.30

SACCHI

PALERMO – MOKHTAR

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

CREMONESE – FIORENTINA h. 15.00

MARCENARO

VECCHI – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

H. VERONA – MONZA h. 15.00

PICCININI

PAGLIARDINI – MACADDINO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MASSA

AVAR: MUTO

ROMA – SASSUOLO h. 18.00

FABBRI

CAPALDO – PRENNA

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: NASCA

JUVENTUS – SAMPDORIA h. 20.45

PRONTERA

COSTANZO – PASSERI

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

MILAN – SALERNITANA Lunedì 13/03 h. 20.45

LA PENNA

ZINGARELLI – DI MONTE

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA