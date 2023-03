Gallipoli, in caserma una stanza tutta per loro: le donne vittime di violenza

GALLIPOLI – Sono le persistenti storie di violenza, abusi, soprusi e ingiustizie a ricordare che l’8 marzo è un giorno di lotta, quella per i diritti delle donne e la parità di genere.

Ed è per loro che all’interno della stazione dei carabinieri di Gallipoli è stata allestita una stanza pensata e realizzata per accoglierle e “abbracciarle” nel delicato momento in cui scelgono di denunciare i propri aguzzini e le ingiustizie subite. Al suo interno tutto è curato e studiato al dettaglio.

Il taglio del nastro, proprio nel giorno dedicato alle donne, è stato reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’associazione Soroptimist International che di stanze come questa ne ha realizzate ad oggi 221, avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni locali. Con la raccolta fondi avviata tutti insieme è stato acquistato tutto il necessario per rendere confortevole e funzionale l’ambiente