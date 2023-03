Ennesimo falso allarme bomba al Tribunale di Lecce, sindacati all’attacco

LECCE – Nuovo allarme bomba al Tribunale di Lecce. Secondo le prime informazioni raccolte a far scattare l’allarme sarebbe stata una telefonata di un sedicente uomo appartenente ad un gruppo anarchico. Artificieri in azione questa mattina ma per fortuna le ricerche hanno dato esito negativo. Si è trattato, dunque, dell’ennesimo falso allarme bomba.

Il livello di allerta non era alto, tanto che nemmeno le udienze sono state sospese. Un fatto che ha provocato la reazione dei sindacati.

“Per fortuna cessato pericolo, ma siamo egualmente preoccupati – spiega Giovanni Rizzo, segretario regionale della Confsal-Unsa – visti gli attuali fermenti nell’ordine pubblico con al centro la giustizia. A Lecce purtroppo, ormai da anni, gli edifici giudiziari in caso di allarme-bomba non vengono più evacuati e il personale e il pubblico spesso nemmeno si accorgono dell’emergenza. Come sindacato abbiamo scritto alle autorità responsabili affinché in futuro gli uffici vengono svuotati, evitando l’azzardo, e ispezionati per essere riaperti avendone accertata la sicurezza, come avviene nel resto d’Italia. Tutti speriamo che si tratti di stupidi scherzi telefonici – conclude Rizzo – ma su simili argomenti non si possono comunque correre rischi”.