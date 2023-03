V.Francavilla: Calabro non ha nulla da rimproverare ai suoi

Possiamo ben dire che il gol di Volpe nei minuti di recupero ha rappresentato una beffa per la Virtus Francavilla che col Potenza ha giocato una buona gara nonostante le numerose assenze. La squadra di Calabro avrebbe meritato la vittoria per quello che ha fatto vedere in campo, invece è dovuta uscire dal campo con questo grande rimpianto, aver perso due punti per un nonnulla. Adesso bisogna smaltire subito la delusione e ricominciare a preparare la prossima battaglia, in casa del Cerignola.

Ma così come ha detto proprio il mister degli imperiali a fine gara, è dura da digerire una sconfitta così:

“Ragazzi è dura per chi sa quanto cuore hanno messo questi ragazzi in campo e per chi sa quante difficoltà in settimana abbiamo superato. Non posso pensare che col Potenza in casa possiamo avere il controllo totale della gara. Le nostre corde sono anche quelle di compattarci e ripartire con gamba, cosa che abbiamo fatto bene fino a quando le energie ci sono state, poi quando non ci sono state non abbiamo sfruttato quelle due tre situazioni; è dura da digerire perché meritavamo la vittoria”