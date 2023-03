Serie C, girone C: le designazioni del turno numero 31

LECCE – Per il girone C di Serie C sono state pubblicate le designazioni della trentunesima giornata (dodicesima di ritorno).

AVELLINO-FOGGIA: Saia di Palermo

Dell’Orco di Policoro

Pressato di Latina

Perri Di Roma 1

CERIGNOLA-VIRTUS FRANCAVILLA: Milone di Taurianova

Lipari di Brescia

Cesarano di Castellammare di Stabia

Marra di Agropoli

CROTONE-CATANZARO: Giordano di Novara

Votta di Moliterno

Stringini di Avezzano

Frascaro di Firenze

GELBISON-PESCARA: Petrella di Viterbo

Martinelli di Seregno

Pedone di Reggio Calabria

Giordano di Matera

JUVE STABIA-GIUGLIANO: Vogliacco di Bari

Zezza di Ostia Lido

Abbinante di Bari

Recupero di Lecce

LATINA-TURRIS: Cherchi di Carbonia

Voytyuk di Ancona

Luca Lisi di Firenze

Menicucci di Lanciano

MONOPOLI-FIDELIS ANDRIA: Mastrodomenico di Matera

Marchese di Napoli

Di Meo di Nichelino

Pio Pascuccio di Ariano Irpino

MONTEROSI-MESSINA: Vergaro di Bari

Barcherini di Terni

Scardovi di Imola

Criscuolo di Torre Annunziata

POTENZA-VITERBESE: Nicolini di Brescia

Pintaudi di Pesaro

D’Angelo di Perugia

Sfira di Pordenone

TARANTO-PICERNO: Calzavara di Varese

Galimberti di Seregno

Piazzini di Prato

Burlando di Genova