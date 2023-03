LECCE – Una buona notizia in casa Lecce: il calciatore Medon Berisha, punto fermo della squadra Primavera 1 allenata da Federico Coppitelli, è stato convocato in Nazionale Under 21 dell’ Albania, in occasione delle due gare amichevoli in programma il 23 e il 27 marzo 2023 contro Azerbaijan e Polonia.