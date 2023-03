La New Basket Brindisi cala il pokerissimo, Vitucci: “vittoria del gruppo”

BRINDISI – Vittoria da 100 e lode quella della Happy Casa Brindisi che batte in trasferta Pesaro, allunga a cinque la striscia di successi consecutivi e sale a quota 22 punti in classifica. Un passo in avanti che vale l’aggancio ad altre quattro compagini e che crea, ora una gran bagarre nei piani alti della classifica.

Il 70-100 finale mette in vetrina i sei uomini in doppia cifra: Harrison con 18 punti, Reed e Perkins con 14, Mascolo, Burnell e Lamb con 11. Ma per coach Vitucci quella contro Pesaro è l’esatta rappresentazione della vittoria del gruppo.

“Una vittoria di grande determinazione – ha spiegato il tecnico nel dopo-partita – mostrando la giusta voglia e concentrazione sin dalla palla a due. C’è stata un’evoluzione di squadra, l’assetto è più equilibrato e la nostra grande forza oggi è avere dieci giocatori che possono essere tutti protagonisti nell’arco della gara. Ognuno ha messo il proprio timbro, soprattutto difensivamente, la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo dimostrato di avere molte chiavi tattiche per cambiare quintetti in partita, questo è un vantaggio per me e un pungolo per chi è in campo“.

Ed effettivamente c’è almeno un uomo-chiave in ogni quarto di gara: Lamb nel primo quarto, Harrison nel secondo, Burnell nel terzo, Reed nel quarto, con Mascolo e Perkins continui per tutta la partita. Tutti uomini chiave nel successo di Pesaro. Ma c’è un altro dato da sottolineare: nessun giocatore, infatti, ha raggiunto i 30 minuti di utilizzo. Sinonimo, questo, della qualità che esprime l’intero roster biancazzurro.

Ora non ci si deve fermare proprio sul più bello: “il lavoro premia, siamo soddisfatti – conclude Vitucci – ma c’è ancora tanta strada da fare“. Anche perché il prossimo impegno è quelli da cartello: la New Basket, infatti, dovrà pensare al prossimo impegno, domenica 12 marzo, quando al PalaPentassuglia arriverà la capolista Emporio Armani Milano.