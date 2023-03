Il pres. Sticchi Damiani: stadio e salvezza, uniti e compatti

LECCE – Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto a Piazza Giallorossa, poche ore dopo l’incontro che si è tenuto con il Comune di Lecce e la Regione per discutere sui lavori allo stadio “Via del Mare” in vista anche del finanziamento pubblico che arriverà in occasione dei Giochi del Mediterraneo:

“C’è stato un tavolo di ricognizione, siamo in una fase iniziale, non voglio fare nessun tipo di polemica, non è colpa delle istituzioni locali che stanno cercando di sostenerci; il percorso però è all’inizio, ben venga un’iniziativa come quella di oggi per sollecitare, l’iter, perché a mio avviso siamo indietro. Questa è un’opportunità che non possiamo perdere, è un finanziamento pubblico in occasione dei Giochi del Mediterraneo, consistente per rendere lo stadio più confortevole. Poi in base dall’importo che sarà erogato vedremo se confortevole o molto confortevole magari con una copertura così come tutti auspichiamo. La società è pronta davvero a fare il massimo ma mi aspetto dei passi concreti a breve perché ci ritroviamo a intervenire per l’ennesima volta sulla Tribuna est per renderla interamente agibile, ed è l’ennesimo intervento a spese del Lecce, ma come ripeto ed una provocazione, con tutti gli interventi che abbiamo fatto solo sulla tribuna est in questi anni, avremmo potuto costruire un centro sportivo di proprietà dove far crescere i nostri giovani, far allenare la Primavera, la Prima squadra, questo è un grande rammarico perché mi sembra sprecare delle risorse che potremmo impiegare nel progetto tecnico”.

Infine spiega che per fare risultato con l’Inter sarebbe servita un’impresa ma soprattutto un Inter sottotono, poi ricompatta l’ambiente, bisogna fare i punti che mancano alla salvezza uniti, tutti, squadra e tifosi:

“La squadra quest’anno sta andando al di là delle sue possibilità e se dovessimo raggiungere la salvezza che non è scontata, sarebbe straordinario. Avere 9 punti di vantaggio non significa nulla, perché non sono niente e si possono perdere in un minuto, allora facciamo questi punti che mancano ma per farlo dobbiamo farli in modo straordinario, tutti, tutte le componenti club e tifosi, perché non ce li regalerà nessuno, e ognuno di questi punti dovrà essere conquistato con un’impresa straordinaria, lo sanno i calciatori, glielo ripeteremo fino alla noia”.