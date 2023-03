Il Brindisi punta a ripetere la prestazione con l’Afragolese

Il Brindisi deve ripartire dall’ottima prestazione di Ponticelli, dove ha praticamente demolito l’Afragolese. Fin dai primi minuti non c’è stata partita, eppure, nella gara di andata i campani creare diverse difficoltà ai biancazzurri. Da valutare se sarà questo l’assetto definitivo, anche se è difficile vedere ancora fuori Felleca che per diverse partite ha trascinato la squadra. Nell’ultima partita ha funzionato tutto, tattica, intesa tra i calciatori, ma soprattutto la tenuta mentale, anche quando la gara si è trasformata in una caccia all’uomo. La prova di D’Anna fa ben sperare così come quella di Santoro e Malaccari, apparsi finalmente in palla e in grado di essere decisivi. Così come Diouf, in palla per buona parte della gara. Una conferma, invece, per Opoola, protagonista di una doppietta e gratificato dalla convocazione dalla rappresentativa di Serie D che giocherà la Viareggio Cup. Su di lui, sono forti le attenzioni di numerosi club, pronti a tesserarlo. Al Fanuzzi arriverà il Matera, con la società del presidente Arigliano che ha chiesto di poter disputare la gara di sabato in notturna, ora spetta ai lucani accettare o declinare la richiesta. L’obiettivo è dare continuità ai risultati, mantenendo il livello di prestazione, senza affidarsi ad episodi isolati o alle giocate di singoli. Il Brindisi non è più padrone del suo destino, ma resta da onorare al meglio il campionato fino all’ultima giornata.

A. Contaldi