Di Pinto, Prisma Taranto: “Noi non molliamo mai”

La sconfitta con Perugia era preventivabile, serviva un’impresa contro la squadra, attualmente, più forte al mondo, in casa Gioiella Prisma Taranto ne sono consapevoli, era difficile fare punti. L’importante adesso giocare il tutto per tutto nell’ultima giornata a Milano, perché si ha ancora un punto di vantaggio su Siena. Bisognerà combattere per rimanere il Superlega, nel massimo campionato di volley nazionale e Taranto è una città che merita questa categoria. E così come dice l’allenatore rossoblù, Vincenzo Di Pinto, Gioiella Prisma non molla mai e sarà così anche nell’ultima giornata di campionato:

“Noi abbiamo bisogno di giocare al massimo delle nostre possibilità nelle nostre grandi difficoltà; una cosa è la speranza e un’altra cosa è vedere la realtà dei fatti, noi lottiamo con grande determinazione e come si è visto con un grande atteggiamento e un grande cuore e saremo così anche a Milano, perché noi dobbiamo lottare, è una caratteristica di questa società e di questa squadra, noi non molliamo mai”.