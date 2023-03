Di Carlo (HDL Nardò): “Ci faremo trovare pronti col Chieti per festeggiare la salvezza”

Una stagione segnata dagli infortuni per HDL Nardò che ciò nonostante è riuscita fino ad ora a mantenersi fuori dalla zona calda tenendosi sempre a contatto con le prime 9 e cioè in zona salvezza diretta e non è poco al secondo anno di serie A di basket, in un girone, quello rosso, abbastanza ostico.

A Rimini è arrivata una sconfitta che si poteva evitare contro una diretta concorrente che ha festeggiato così la salvezza. Nella sala stampa del PalaFlaminio, il coach del Toro, Gennaro Di Carlo, ha fatto i complimenti al Rimini, ai tifosi, e si è proiettato al prossimo turno, in casa col Chieti:

“A Rimini vanno i miei complimenti perché ha meritato la vittoria, nelle fasi cruciali però ha avuto dei palloni abbastanza semplici per andare a canestro perché eravamo già carichi di falli. Credo che la partita ci sia passata tra le mani, abbiamo sbagliato qualche scelta ma non posso recriminare niente ai miei ragazzi nella misura in cui credo che abbiano combattuto come dei leoni per tutta la gara. Gli errori si possono commettere ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi e complimenti al pubblico; è bello arrivare in ambienti così, e complimenti perché siete già salvi, siete già arrivati al target. Per quanto riguarda noi, la classifica nonostante la sconfitta ci dice che siamo ancora nelle prime nove. Dopo la sosta avremo la sfida con Chieti in casa e dobbiamo cercare a tutti i costi di vincere questa partita per chiudere i giochi; abbiamo due settimane e speriamo di recuperare gli acciaccati sperando di farci trovare pronti contro Chieti per festeggiare una salvezza che meritiamo”