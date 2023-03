Taranto, boom di visitatori al Museo Archeologico Nazionale

“Quasi 7mila visitatori in un solo giorno, distribuiti in quattro luoghi della cultura pugliesi: il MArTA, da un lato e tre siti afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, dall’altro”.

E’ il direttore regionale Musei di Puglia, delegato dal direttore generale Musei, prof. Massimo Osanna, alla direzione del museo tarantino, Luca Mercuri, a commentare lo straordinario successo di presenze registratosi ieri.

Migliaia di persone in fila per visitare il MArTA. “2432 visitatori infatti ieri hanno approfittato della gratuità offerta nelle prime domeniche del mese in tutti i siti culturali italiani, e hanno scelto Taranto arrivando da fuori città ma anche da fuori regione- aggiunge Mercuri- Taranto e il suo Museo fanno le prove generali in vista di una primavera che si preannuncia ricca di soddisfazione e di presenze di pubblico, considerato che a breve le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA, si arricchiranno della presenza in esposizione permanente del gruppo scultoreo di Orfeo e le Sirene, rimpatriato in Italia dal Paul Getty Museum di Los Angeles, dopo una complessa attività investigativa coordinata dai Carabinieri della Sezione Archeologia del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto”.

Un pubblico eterogeneo per provenienza. «Parliamo di visitatori – continua il direttore Luca Mercuri – molti provenienti da luoghi al di fuori dell’hinterland tarantino, che hanno scoperto il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, anche grazie alla capacità del MArTA, di instaurare un rapporto diretto con la community digitale ribattezzata “gens MArTA”, una famiglia internazionale che è diventata il più grande testimonial del successo di questo museo fuori dalle rotte tradizionali del turismo di massa».