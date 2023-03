Un “Maresca week end” di sport e solidarietà

CARMIANO – Il binomio sport & salute dà la spinta alla solidarietà.

Una grande giornata, ricca di argomenti e spunti, si è tenuta a Maresca Resort e sport, a Carmiano. Per iniziare, alle 18 si è tenuto il convegno “Salute e sposrt” con illustri relatori. La serata è proseguita con momenti di spettacolo e convivialità.

Suggestiva la danza con i coloratissimi led a cura di EDC Circus, poi la musica con “Canterò per te” della tribute band dei Pooh.

Tutto, come si diceva, per solidarietà: il ricavato della serata era infatti destinato a CuoreAmico. E i frutti della raccolta li abbiamo visti in diretta al mattino a “In famiglia”.