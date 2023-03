Serie C, girone C: risultati e classifica della 30esima giornata

LECCE – Ecco i risultati e classifica dopo le gare della 30a giornata del campionato di Serie C/C. Alle 14.30 di domenica sono scese in campo Virtus Francavilla e Potenza che hanno pareggiato con il risultato di 1-1.



LA 30a GIORNATA:

ACR Messina-Monopoli 0-1 (Sab 04/03, ore 14.30)

23’st Bizzotto (M)

AZ Picerno-Crotone 1-1 (Sab 04/03, ore 14.30)

14’st Santarcangelo (AP), 22’st D’Errico (C)

Foggia-Viterbese 2-0 (Sab 04/03, ore 14.30)

16’pt Rutjens (F), 47’st Garattoni (F)

Giugliano-Taranto 0-0 (Sab 04/03, ore 14.30)

Monterosi-Latina 0-0 (Sab 04/03, ore 14.30)

Pescara-Juve Stabia 2-2 (Sab 04/03, ore 14.30)

42’pt Lescano (P), 1’st Lescano (P), 26’st Silipo (JS), 29’st Zigoni (JS)

Catanzaro-Avellino 4-1 (Sab 04/03, ore 17.30)

12’pt Marconi (A), 30’pt Biasci (C), 24’st Iemmello (C), 43’st Biasci (C), 49’st Pontisso (C)

Fidelis Andria-Gelbison 1-1 (Sab 04/03, ore 17.30)

42’pt Arrigoni (FA), 10’st De Sena (G)

Turris-Audace Cerignola 2-1 (Sab 04/03, ore 20.30)

10’pt Leonetti (T), 24’pt Achik (AC), 34’pt Maniero (T)

Virtus Francavilla-Potenza 1-1 (Dom 05/03, ore 14.30)

22’pt Minelli (VF), 51’st Volpe (P)

LA CLASSIFICA:

Catanzaro 79

Crotone 65

Foggia 49

Pescara 49

Monopoli 45

Audace Cerignola 45

AZ Picerno 44

Virtus Francavilla 39

Juve Stabia 38

Potenza 37

Giugliano 37

Latina 37

Avellino 36

Taranto 36

Gelbison 35

Monterosi 31

Turris 30

ACR Messina 29

Viterbese (-2) 25

Fidelis Andria 21.