Auto travolge bici a Lecce, ferito un uomo.

LECCE – Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze un incidente stradale avvenuto in serata a Lecce nei pressi del sottopasso di Via Monteroni. Una bicicletta condotta da un uomo è stata travolta da un’auto all’altezza di una intersezione. L’uomo ha riportato lievi ferite, ha ricevuto le prime cure sul posto per poi essere portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tutta da definire la dinamica, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.