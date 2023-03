Pesaro – Happy Casa Brindisi: precedenti a sfavore dei salentini

BRINDISI – La Carpegna Prosciutto Pesaro, dopo l’eliminazione in semifinale alla Frecciarossa Final Eight 2023 contro Brescia, ospita l’Happy Casa Brindisi, reduce da ben quattro vittorie consecutive stagionali e alla ricerca della giusta continuità.

I salentini, sicuramente fra le squadre più in forma del campionato prima del lungo stop forzato per gli impegni di Coppa Italia e per le partite della nazionale, vanno a Pesaro con l’interrogativo su come avrà influito questa pausa forzata sul rendimento dei singoli, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Sarà la gara numero 43 tra i due club con Pesaro avanti sia per quanto riguarda il totale delle vittorie, 24-18, che nelle sfide giocate in casa, 11-8. Nelle ultime 4 gare tra le due formazioni disputate nelle marche sono arrivate 3 vittorie dei salentini.

Nel match di andata, i biancorossi si sono imposti nettamente per 74-102, trascinati dai 23 punti di Abdur-Rahkman e dai 17 di Totè. Questa sfida si è giocata nel corso della 7ª giornata, lo scorso 20 novembre. I brindisini ritroveranno anche l’ex Visconti.

Palla a due alla “Vitrifrigo” Arena di Pesaro, alle ore 17.30. Roster finalmente al completo per coach Vitucci che, a questo punto, ha un solo obiettivo: la vittoria per rendere ancora più tondi gli attuali 20 punti in classifica.