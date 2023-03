Perugia giganteggia, Gioiella Prisma generosa ma non basta

TARANTO – I campioni del mondo della Sir Perugia, primi in classifica in Superlega, arrivano a Taranto e giocano senza concedere nulla a Gioiella Prima Taranto che non riesce a fare suo nemmeno un set; e se nel primo set perduto 22 a 25 a tratti ha fatto presagire di potercela fare, nel secondo e terzo Perugia prende il largo vincendoli con l’identico risultato di 19-25.

Ha perso la Gioiella Prisma ma ha vinto Taranto e i tarantini che hanno riempito il PalaMazzola spingendo sull’acceleratore delle emozioni.

Adesso la squadra di coach Di Pinto dovrà giocarsi il tutto per tutto per rimanere in Superlega nell’ultima giornata di campionato in trasferta a Milano.