La Stella del Sud brilla anche a Pesaro: quinta vittoria consecutiva

BRINDISI – Happy Casa Brindisi riprende da dove aveva lasciato e inanella la quinta vittoria consecutiva espugnando la Vitifrigo Arena, battendo per 100 a 70 la Vuelle Pesaro al termine di una gara che non è mai stata in discussione.

I salentini approcciano bene ma il primo quarto è equilibrato e termina 15 pari. Nel secondo quarto Brindisi mostra già i muscoli e grazie agli strappi in attacco di Lamb e Harrison e una buona fase difensiva, lo chiude sul 25-41. Al rientro dopo l’intervallo Happy Casa mette definitivamente la freccia e si avvia all’ultimo quarto sul 49 a 68. L’ultimo periodo serve agli uomini di Vitucci per tagliare quota 100 lasciando a 70 la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Sei uomini in doppia cifra: Harrison con 18 punti, Reed e Perkins con 14, Mascolo, Burnell e Lamb con 11.

Brindisi sale a 22 punti, aggancia proprio Pesaro e inizia a sentire profumo di play off scudetto. E adesso può prepararsi in tutta serenità a ospitare il 12 marzo al PalaPentassuglia la capolista Emporio Armani Milano.