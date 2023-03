L’Inter beffa il Lecce: al “Meazza” finisce 2-0

MILANO (di Carmen Tommasi) – Seconda sconfitta di fila, dopo quella con il Sassuolo per il Lecce di Baroni: al “Meazza” vince meritatamente 2-0 l’Inter. La sblocca nel primo tempo Mkhitaryan, la raddopia nella ripresa Lautaro. Nel prossimo turno domenica i giallorossi, fermi a 27 punti, ospiteranno il Torino al Via del Mare.

POCHE SORPRESE – Out Skriniar e Dimarco, Inzaghi può contare sul recupero di Correa almeno per la panchina. Darmian, Acerbi, Bastoni in difesa. In attacco Dzeko e Lautaro. Baroni in attacco ritrova Di Francesco dopo il turno di squalifica, ma perde Baschirotto in difesa, sempre per squalifica. Indisponibili Pongracic, Dermaku, Persson e Banda. Blin e Ceesay sono favoriti su Gonzalez e Colombo.

LA GARA – I padroni di casa partono subito forte. Al 2′ Colpo di tacco smarcante di Dzeko per la sovrapposizione di Mkhitaryan, cross sul secondo palo dell’armeno a cercare Dumfries anticipato da Pezzella. Prima Conclusione, al 3′, dalla lunga distanza di Calhanoglu, respinta con i pugni da Falcone. Gara molto equilibrata tra le due squadre. Al 17′ Ceesay prova il tiro, grazie ad un’azione propiziata da Hjulman, ma Onana para in due tempi. Occasione per i padroni di casa con Dzeko di testa che spedisce sul fondo, dopo un cross dalla bandierina di Calhanoglu. Passano i minuti ma il match non si sblocca. Al 27′ finisce sul braccio di Hjulmand la punizione di Calhanoglu che poi sulla respinta non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Falcone. Al 29′ errore dei giallorossi e l’Inter ne approfitta: Gosens sfonda a sinistra e mette al centro per Barella che attende l’inserimento di Mkhitaryan che è bravo a metterla sotto l’incrocio. Nulla può Falcone: 1-0. Al 38′ paurao nella difesa giallorossa sul malinteso fra Umtiti e Falcone. Riesce, comunque, a liberare l’area il centrale francese. Dopo 2′ di recupero la prima frazione si chiude con una rete di scarto per l’Inter. Si riparte senza cambi. Al 53′ arriva il doppio vantaggio dell’Inter: segna di destro potente Lautaro, dopo uno bello scambio tra Barella e Dumfries: 2-0. Ceesay, al 59′, salta Darmian e va al cross sul secondo palo sporcato in fallo laterale. Palla nello spazio di Lautaro per la conclusione di Dezko: neutralizzata, al 67′, in due tempi Falcone. Al 77′ Ceesay allarga a sinistra su Di Francesco che va al cross basso, tenta la deviazione di prima Oudin spedendo a lato. Ceesay prova a coordinarsi e ad andare al tiro, all’87’, ma impatta male la sfera che termina ampiamente fuori dallo specchio. Tre minuti di recupero: vince 2-0 l’Inter e il Lecce torna nel Salento a mani vuote.

IL TABELLINO:

INTER-LECCE 2-0

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (33′ st D’Ambrosio), Barella, Calhanoglu (33′ st Gagliardini), Mkhitaryan (25′ st Brozovic), Gosens (45′ st Zanotti); Lautaro (25′ st Lukaku), Dzeko. A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Asllani, Carboni. All.: Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (20′ st Romagnoli), Umtiti, Pezzella; Gonzalez (38′ st Helgason), Hjulmand, Maleh (12′ st Blin); Strefezza (12′ st Oudin), Ceesay, Di Francesco (38′ st Banda). A disp.: Bleve, Brancolini, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Askildsen, Gallo, Colombo. All.: Baroni

Marcatori: 29′ Mkhitaryan, 8′ st Martinez (I)





ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.