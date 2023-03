Il miglior Brindisi della stagione supera l’Afragolese con un poker

Il miglior Brindisi della stagione vince a Ponticelli contro l’Afragolese, in una gara giocata a porte chiuse. Parte subito bene la squadra di Danucci, al 16′ è Santoro dopo un’ottima combinazione con Diouf a sorprendere Provitolo sul primo palo e portare in vantaggio i biancazzurri. Il raddoppio arriva in chiusura di frazione, al 42′ é Opoola a fiondarsi su una corta respinta del numero uno della Afragolese, dopo una botta dalla distanza di D’Anna. Dopo solo un minuto i padroni di casa restano in dieci, Camara prende il secondo giallo e abbandona il terreno di gioco. Nella ripresa, dopo quattro minuti arriva il tris, cross di D’Anna e colpo di testa di Opoola che realizza la sua personale doppietta. Il Brindisi gestisce la gara e trova il poker al 21′ con il capitano D’Anna che trova il pertugio giusto. La gara finisce sostanzialmente qui. L’ottima prova, però, non affievolisce il rammarico per i tanti punti persi in campionato e per una classifica che poteva essere diversa.

A.Contaldi