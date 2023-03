“Il brivido del pensare. Viaggio dentro l’anima”…in ricordo di Maria Grazia Toscano

LECCE- Si è svolta al Convitto Palmieri a Lecce una serata in onore di Maria Grazia Toscano, venuta a mancare improvvisamente un mese fa all’età di soli 63 anni. Nel corso della sua vita ha ricoperto il ruolo di giornalista ma è stata anche una scrittrice e studiosa delle tradizioni salentine, amante della cultura nonché critica letteraria ed operatrice culturale.

Maria Grazia ha dedicato la sua attenzione all’architettura, alla storia, alle bellezze artistiche del territorio, diventando un’assidua frequentatrice dei luoghi di cultura e un volto di riferimento nei dibattiti e nelle presentazioni pubbliche di libri.

Un personaggio importante, una Donna importante, che oggi più che mai continua a vivere nei ricordi e in incontri come questo: “Il brivido del pensare. Viaggio dentro l’anima”, che ha visto come relatori il professore Giuseppe Orsi e la professoressa Daniela Martina.