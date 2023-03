HDL Nardò, a Rimini sconfitta indolore, resta all’ottavo posto

HDL Nardò perde lo scontro diretto con Rimini, in trasferta, al PalaFlaminio per 86 a 78 dopo una gara dai due volti. I neretini partono bene e chiudono il primo quarto sul 13 a 18. I padroni di casa però nel secondo quarto però Rimini inizia a dare segnali forti e va al riposo in vantaggio sul 42 a 40. Gara equilibrata, punto su punto. Al rientro, però, solito black out di Nardò e Rimini mette la freccia con un parziale di 25 a 16. Dunque si arriva all’ultimo quarto sul 67 a 56. Gli ospiti nell’ultimo quarto ci provano e potrebbero farcela ma Rimini amministra bene e chiude sul punteggio di 86 a 78.

Nonostante la sconfitta però il Toro resta all’ottavo posto ed esce a testa alta e dopo la sosta della prossima settimana, sfida con Chieti, con una vittoria sarebbe matematicamente salvo ed i play off sarebbero ad un passo.