Coppia di ladri nella residenza psichiatrica: subito arrestati

LECCE – La telefonata alla centrale operativa della questura di Lecce è arrivata intorno alle 2,00 di notte. Due persone, un uomo e una donna, si erano introdotte in una residenza psichiatrica della città.

All’interno della struttura, la coppia è riuscita a raggiungere le camere di degenza e a rubare due borse di altrettante pazienti ricoverate.

Gli agenti di Polizia, già in servizio di controllo del territorio, sono immediatamente intervenuti quando chi si è accorto del furto ha dato l’allarme chiamando il 113.

E la volante è riuscita poco dopo a intercettare e fermare, non distante dalla struttura, la coppia: si tratta di una donna, C.F., 36enne di Lecce, e di C.M., 24enne di Poggiardo.