Taranto, continua il silenzio, parola al campo. Ecco il Giugliano

TARANTO – L’ultima volta che Taranto e Giugliano si incontrarono in terra campana fu nel settembre del 2005.

Dunque dopo 18 anni i rossoblù tornano in Campania dove le sfide tra le due squadre, in totale, sono state tre, tutte nel vecchio campionato di serie C2, con una affermazione del Taranto nell’anno della promozione in C1con una tripletta di Riganò e due vittorie del Giugliano entrambe per 1-0.

Il Taranto fa visita ad una squadra che vuole allontanare lo spettro della crisi perché nelle ultime 5 gare hanno raccolto solo 3 punti.

Dal canto suo la squadra di Capuano vuole cancellare la sconfitta col Potenza e tutto lo strascico di critiche dovute alla mancata assegnazione del gol regolare di Labriola su punizione che ha determinato poi la scelta della società rossoblù di chiudersi nel silenzio stampa.

Una vittoria per il Taranto che ha 35 punti significherebbe saltare proprio il Giugliano che ne ha 36 e anche dare uno strappo alla classifica lasciandosi la zona bassa alle spalle.

Mister Capuano dovrà a meno di Crecco infortunato e dunque nemmeno inserito tra i convocati e sulla probabile formazione vige il riserbo più assoluto. Una cosa è certa invece tra le fila dei campani ci saranno due ex rossoblù: il difensore centrale Walter Zullo e l’attaccante Giuseppe La Monica.

Appuntamento al “Partenio” di Avellino, squadre in campo dalle ore 14.30, arbitra Mattia Caldera della sezione di Como.

Dunque dopo una settimana di silenzio in casa rossoblù, parola al campo, giudice supremo del gioco del calcio.