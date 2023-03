Primavera 1 – I convocati di Coppitelli

LECCE – Il tecnico della Primavera 1 Federico Coppitelli ha convocato i seguenti calciatori per la gara Inter- Lecce, 5ª giornata di ritorno del campionato Primavera 1 TIM in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 11:00 presso il C.S. “G.Facchetti” / ‘INTERELLO’ A Via Camillo Sbarbaro 5/7 Milano/Affori (MI).

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

1. Borbei (2003)

22.Moccia (2005)

MARCATORI

17. Bruns (2004)

20. Ciucci (2002)

6. Hasic (2003)

5. Pascalau (2004)

ESTERNI DIFENSIVI

13. Dorgu (2004)

14. Munoz (2004)

2. Russo(2004)

CENTROCAMPISTI

10. Berisha (2003)

45. Hegland (2004)

25. McJannet (2004)

15. Samek (2004)

8. Vulturar (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

26. Corfitzen ( 2004)

24. Daka (2004)

77. Kljun (2004)

7. Salomaa (2003)

ATTACCANTI CENTRALI

9. Burnete (2004)

11. Bruhn (2004).