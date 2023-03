Il ministro Abodi visita il “Fanuzzi”. La squadra prepara la gara con l’Afragolese

BRINDISI – Il ministro dello Sport, l’onorevole Andrea Abodi, ha fatto visita alla squadra biancazzurra impegnata al “Franco Fanuzzi”. Ad accoglierlo il Presidente Daniele Arigliano, il Vicepresidente Damiano Pozzessere, il Socio Teodoro Arigliano e un’ampia delegazione della dirigenza del sodalizio adriatico. Alla Presenza dell’Onorevole Mauro D’Attis, del Sindaco Riccardo Rossi e dell’Assessore allo Sport Oreste Pinto, il Ministro ha visitato l’impianto brindisino, prima di ricevere due omaggi per mano del Presidente Arigliano: una maglia da gioco personalizzata ed una spilla griffata Brindisi Calcio realizzata in tiratura limitata.

Tornando al calcio giocato, proseguono gli allenamenti per i biancazzurri di Ciro Danucci. Nelle ultime sedute, la squadra è stata impegnata nelle esercitazioni tattiche per la fase offensiva. Nel prossimo impegno, D’Anna e compagni torneranno a giocare una gara senza pubblico, infatti, in seguito alle determinazioni del Giudice Sportivo, la gara con l’Afragolese, in programma domenica 5 Marzo alle 14.30 e valevole per la ventiseiesima giornata di campionato, verrà disputata a porte chiuse. Il match si svolgerà presso lo Stadio “Ascarelli” di Ponticelli. Da valutare l’impatto che comporterà uno stadio deserto, soprattutto in trasferta con il fattore campo che dovrebbe essere annullato. I biancazzurri dovranno ritrovarsi, puntare alla vittoria e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti, un leitmotiv che resterà lo stesso fino alla fine della stagione, gravemente compromessa, a causa dei tanti punti persi nel corso del campionato.

A. Contaldi